Peru'da Karaoke Barda Yangın: 10 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Peru'nun Huancane bölgesinde bir doğum günü kutlamasında gaz tankının patlaması sonucu çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Yangının hızla yayılması ve itfaiyenin gecikmesi durumu ağırlaştırdı.

LİMA, 6 Aralık (Xinhua) -- Peru'nun güneyindeki Puno bölgesine bağlı Huancane'de restoran ve karaoke bar olarak kullanılan bir binada çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Peru'nun resmi Andina Haber Ajansı'nın cuma günkü haberinde yangının, perşembe öğleden sonra bir grup öğrencinin doğum günü kutlaması sırasında gaz tankı veya tüpünün patlaması sonucu çıkmış olabileceği belirtildi.

Yerel yetkililer, yaşamını yitirenlerin 8'inin erkek, 2'sinin kadın olduğunu ve kimliklerinin henüz resmi olarak teyit edilmediğini açıkladı. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre yangın hızla yayıldı. İtfaiyenin zamanında ulaşamaması nedeniyle komşular ve yoldan geçenler, su kovaları ve yangın söndürücülerle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yoğun dumanın çevredeki evlerde yaşayanlara da risk oluşturduğu belirtildi.

Huancane Belediye Başkanı Valerio Tapia, basına yaptığı açıklamada belediyenin itfaiye birimi bulunmadığı için itfaiyenin geç gelmesinin durumu ağırlaştırdığını ifade etti.

Yetkililer, etkilenen ailelere destek sağlayacaklarını ve eğlence mekanlarındaki güvenlik protokollerini gözden geçireceklerini duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
