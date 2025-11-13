Haberler

Peru'da Otobüs Kazası: 37 Ölü

Güncelleme:
Peru'nun Arequipa bölgesinde bir otobüsün yoldan çıkarak bir vadide düşmesi sonucu en az 37 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı. Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

LİMA, 13 Kasım (Xinhua) -- Peru'nun güneyindeki Arequipa bölgesinde eyaletler arası bir otobüsün yoldan çıkarak bir vadiye düşmesi sonucu en az 37 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Perulu medya kurumu Radio Programas del Peru, kazanın çarşamba günü Güney Pan-Amerikan Karayolu üzerinde bir otobüsün bir kamyonla çarpışıp bir vadiye düşmesi sonucu meydana geldiğini bildirdi.

İtfaiye, polis ve acil durum ekipleri yaralıları kurtarmak ve yakındaki hastanelere nakletmek için çalışıyor.

Yetkililer, kazanın nedeni hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

