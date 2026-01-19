Peru'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle 134 İlçede Olağanüstü Hal İlan Edildi
Peru hükümeti, şiddetli yağışlar nedeniyle 8 bölgede 134 ilçede 60 gün süreyle olağanüstü hal ilan etti. Karar, Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü'nün değerlendirmeleri sonrasında alındı.
LİMA, 19 Ocak (Xinhua) -- Peru hükümeti, şiddetli yağışların yol açtığı riskler nedeniyle ülkenin 8 bölgesindeki 134 ilçede 60 gün süreyle olağanüstü hal ilan etti.
Ülkenin resmi gazetesi El Peruano'da pazar günü yayımlanan olağanüstü hal kararının, Ancash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura ve Tumbes bölgelerinin ilçelerinde uygulanacağı belirtildi.
Karar, Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü'nün değerlendirmelerinin ardından alındı. Enstitü, yoğun yağış ve sellerin, can kaybına yol açabileceği, geçim kaynaklarını tehdit edebileceği ve yerel müdahale kapasitesini aşabileceği uyarısında bulunmuştu.