Perseid Meteor Yağmuru Lavanta Bahçesinde İzlenildi

Perseid Meteor Yağmuru Lavanta Bahçesinde İzlenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte gökyüzü meraklıları, 'Perseid meteor yağmuru'nu Mamak ilçesindeki Gökçeyurt Vadisi'ndeki lavanta bahçesinde gözlemledi. Etkinlikte vatandaşlar, meteor yağmurunu takip etmek için bir araya geldi.

Başkentte gökyüzü meraklıları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu, Gökçeyurt Vadisi'ndeki lavanta bahçesinde gözlemledi.

Mamak ilçesindeki Gökçeyurt Vadisi'nde bulunan lavanta bahçesinde, Mamak Belediyesi ile Ankyra Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen "Perseid meteor yağmuru" etkinliği, gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi.

Vadideki lavanta bahçesinde buluşan astronomi meraklıları, çıplak gözle görülebilen meteor yağmurunu izledi.

Kamp sandalyeleri ve kilimlerle bahçeye gelen vatandaşlar, çardaklarda ve bahçe içinde oturarak gökyüzünde kayan yıldızları takip etti.

Fotoğraf tutkunları da meteor izlerini kadraja alarak etkileyici kareler yakalamaya çalıştı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.