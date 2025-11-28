Haberler

Pera Müzesi'nde İstanbul'un Avrupa'daki İzleri Konferansı Düzenlendi

Güncelleme:
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 20. yıl kutlamaları kapsamında 19. yüzyıl Avrupa kentlerinde İstanbul imgesini ele alan bir konferans düzenledi. Avrupa'nın İstanbul'la olan ilişkisi, mimarideki yansımaları ve İstanbul Tema Parkı'nın inşası gibi konular tartışıldı.

Kuruluşunun 20. yılını kutlayan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 19. yüzyıl Avrupa kentlerinde İstanbul imgesini mercek altına alan bir program düzenledi.

Pera Müzesinden yapılan açıklamaya göre, "Tema Parkı Olarak Yeniden Kurgulanan Kent: On Dokuzuncu Yüzyıl Avrupa'sının Tahayyülünde İstanbul" başlıklı konferans, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi ve İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Pera Müzesi Oditoryumu'nda yapılan programda, Avrupa'nın zihnindeki İstanbul imajı ve bunun mimariye olan yansımaları ele alındı.

Programda, katılımcılar konferans kapsamında İstanbul'un hayali temsillerinin Avrupa mimarisindeki etkileri, Budapeşte'deki İstanbul Tema Parkı'nın inşası, Macaristan Ulusal Arşivi'nde yer alan İstanbul kompleksine dair arşiv belgeleri gibi konularda bilgilendirildi.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü M. Özalp Birol'un ve Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi Müdürü Aron Sipos'un açılış konuşmalarıyla başlayan programda, Gizem Tongo, Garbi Schmidt, Zsuzsanna Emilia Kiss, Yavuz Selim Güler, Gabor Fador, Gergo Mate Kovacs, Oliver Perczel, Aniko Schmidt, Eniko Török ve Peter Tamas Nagy konuşma yaptı.

Konferansta yer alan sunumlarda Londra, Budapeşte ve Kopenhag kentlerinde inşa edilmiş yapılarda yer alan İstanbul kurgusu anlatıldı. Bina komplekslerinde, tema ve eğlence parklarında İstanbul'un yeniden kurgulanmasına dair tartışmalar ışığında, Avrupa şehirlerindeki "oryantalizm" etkisine odaklanıldı.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
