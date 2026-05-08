Haberler

Pentagon, UFO'lar hakkında yeni belgeler yayımlamaya başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belgelerin ilk serisine, "WAR.GOV/UFO" adlı siteden ulaşılabiliyor ABD BAŞKANI DONALD TRUMP VE SAVUNMA BAKANI PETE HEGSETH'İN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "tanımlanamayan uçan cisim" (UFO) ve "tanımlanamayan Hava Fenomeni"ne (UAP) ilişkin yeni belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu.

Pentagon'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda UAP ile ilgili devlet dosyalarının tespit edilmesi ve gizlilik derecesinin kaldırılmasına ilişkin sürecin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada söz konusu sürecin, Pentagon'un yanı sıra Beyaz Saray, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), Enerji Bakanlığı, Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) öncülüğünde yürütüldüğü belirtildi.

Gizliliği kaldırılmış dosyalara herhangi bir güvenlik izni gerekmeksizin "WAR.GOV/UFO" sitesinden erişilebileceği kaydedilen açıklamada, sürece ilişkin ek dosyaların Pentagon tarafından kademeli olarak yayımlanacağı açıklandı.

Bakanlığın ilgili sitesinde yayımlanan 162 belgelik ilk seri, soruşturma kayıtları, görgü tanığı ifadeleri ve kamuya açık raporları içeriyor.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Size verdiğim söze gelirsek Savunma Bakanlığı, UFO/UAP dosyalarının ilk kısmını halkın incelemesi ve araştırması için kamuoyuna açtı." ifadesini kullandı.

Bu dosyaların tespit edilip paylaşılması talimatını vermenin kendisi için onur olduğunu belirten Trump, önceki yönetimlerin bu konuda şeffaf olmamalarına karşın yeni belgeler ve görüntüler sayesinde halkın kendi kendine karar verebileceğini aktardı.

Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce gizli tutulan bu dosyaların uzun süredir spekülasyonları körüklediğine işaret ederek ABD halkının bunları bizzat kendi gözleriyle görmesinin zamanının geldiğini ifade etti.

Hegseth, gizliliği kaldırılmış bu belgelerin yayımlanmasının, Trump yönetiminin "benzeri görülmemiş bir şeffaflığa olan samimi bağlılığını" gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Yeni Aydın Valisi Osman Varol'u karşılama töreninde protokol krizi

Yeni valiyi karşılama töreninde protokol krizi
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı

Palalı saldırgan dehşet saçtı! Polis ateş açmak zorunda kaldı
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi