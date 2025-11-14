Haberler

Pentagon, Savunma Bakanlığı'nın Adını 'Savaş Bakanlığı' Olarak Değiştirdi

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Trump'ın imzaladığı kararnamenin ardından adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirdi. Binada yapılan değişiklikle yeni bronz levhalar yerleştirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasındaki tabelalar, Bakanlığın adının değiştirilmesine yönelik eylülde imzalanan başkanlık kararnamesinin ardından "Savaş Bakanlığı" yazılı bronz levhalarla değiştirildi.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın eylülde imzaladığı kararnameyle isminin yeniden "Savaş Bakanlığı" yapılması istenen Bakanlığın binasında değişikliğe gidildi.

Binanın iki giriş kapısındaki eski bronz levhalar kaldırıldı ve yerine "ABD'nin savaş gücünü yöneten federal kurumun yeni adını taşıyan" levhalar yerleştirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "Savaş Bakanlığı" yazılı bronz levhalardan birini bizzat vidaladığı görüldü.

Hegseth, "Eski tabelaları değiştirmek istedik çünkü bu kapıdan giren herkesin, bu kuruluşun isminin değiştirilmesi konusunda son derece ciddi olduğumuzu bilmesini istiyoruz." dedi.

ABD Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 1789'da kurulan Savaş Bakanlığı, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden iki yıl sonra 1947'de çıkan yasayla Savunma Bakanlığı şeklinde yeniden adlandırılmıştı.

Trump, Bakanlığın adının "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini eylülde imzalamış, bunun için gerekli yasal düzenlemenin yapılması için Kongre'ye taleplerini sunacaklarını belirtmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
