ABD'de Pentagon, ordunun Latin Amerika sularında teknelere saldırılarını inceleyecek

ABD Savunma Bakanlığı, ordunun Latin Amerika sularında uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen teknelere yönelik saldırılarında hedefleme prosedürlerine uyup uymadığını denetleyecek. Soruşturma, uluslararası kamuoyunda 'yargısız infaz' tartışmalarına yol açan olayları kapsıyor.

Pentagon'un iç denetleme birimi, ABD ordusunun, uyuşturucu taşıdığını iddia ederek son dönemde teknelere düzenlediği saldırılarına ilişkin adım attı.

Pentagon Genel Müfettişlik Ofisinden, Savunma Bakanlığı yetkililerine 11 Mayıs'ta gönderilen mektuba göre, Pentagon'un iç denetleme birimi, ordunun Latin Amerika sularında uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen teknelere yönelik saldırıların hedefleme prosedürlerine" uyup uymadığını inceleyecek.

"Ortak Hedefleme Döngüsü" olarak bilinen 6 aşamalı hedefleme prosedürü, komutanın niyeti, hedef geliştirme, analiz, karar alma, uygulama ve değerlendirme aşamalarını içeriyor.

Pentagon Genel Müfettişlik Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, soruşturmanın kurum tarafından başlatıldığı kaydedildi ancak incelemenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
