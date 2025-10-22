Pentagon'dan Kongre ile İletişime Sıkı Kontrol

ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) askeri yetkililerin, ABD Kongresi ile kuracağı iletişimin "sıkı kontrole tabi tutulması" amaçlanıyor.

Washington Post'un haberine göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçen hafta Pentagon bünyesinde askeri yetkililere yönelik yeni bir muhtıra yayımladı.

Buna göre, Genelkurmay Başkanı dahil askeri yetkililerin, ABD Kongre Binası ile kuracağı iletişim öncesinde Pentagon yasama işleri ofisinden izin almaları gerekecek.

Bir Pentagon yetkilisince doğrulanan muhtırada, "Personelin resmi sıfatıyla Kongre ile yetkisiz etkileşimleri, ne kadar iyi niyetli olursa olsun, yasama hedeflerimize ulaşmak için kritik öneme sahip olan Bakanlık çapındaki öncelikleri baltalayabilir." ifadesine yer verildi.

"Şeffaflık" arayışı

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yaptığı açıklamada, söz konusu muhtırayı "Kongre ile iletişimde doğruluk ve duyarlılığı artırarak şeffaflığı artırma" çabası olarak niteledi.

Washington Post haberinde, muhtıra öncesi Pentagon bünyesindeki askeri kurum ve birimlerin "münferit şekilde" Kongre ile kendi iletişimlerini yönetebildiği aktarıldı.

ABD basınında bu hamle, Pentagon'un "dış dünyayla iletişiminde sıkı şekilde kontrol çabası" olacağı şeklinde yorumlandı.