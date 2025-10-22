Haberler

Pentagon'dan Kongre ile İletişime Sıkı Kontrol

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı, askeri yetkililerin Kongre ile iletişimini kontrol altına almak için yeni bir muhtıra yayımladı. İletişim öncesi izin alınması gerekeceği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) askeri yetkililerin, ABD Kongresi ile kuracağı iletişimin "sıkı kontrole tabi tutulması" amaçlanıyor.

Washington Post'un haberine göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçen hafta Pentagon bünyesinde askeri yetkililere yönelik yeni bir muhtıra yayımladı.

Buna göre, Genelkurmay Başkanı dahil askeri yetkililerin, ABD Kongre Binası ile kuracağı iletişim öncesinde Pentagon yasama işleri ofisinden izin almaları gerekecek.

Bir Pentagon yetkilisince doğrulanan muhtırada, "Personelin resmi sıfatıyla Kongre ile yetkisiz etkileşimleri, ne kadar iyi niyetli olursa olsun, yasama hedeflerimize ulaşmak için kritik öneme sahip olan Bakanlık çapındaki öncelikleri baltalayabilir." ifadesine yer verildi.

"Şeffaflık" arayışı

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yaptığı açıklamada, söz konusu muhtırayı "Kongre ile iletişimde doğruluk ve duyarlılığı artırarak şeffaflığı artırma" çabası olarak niteledi.

Washington Post haberinde, muhtıra öncesi Pentagon bünyesindeki askeri kurum ve birimlerin "münferit şekilde" Kongre ile kendi iletişimlerini yönetebildiği aktarıldı.

ABD basınında bu hamle, Pentagon'un "dış dünyayla iletişiminde sıkı şekilde kontrol çabası" olacağı şeklinde yorumlandı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kaçak sigara balonları ülkenin başkentini kaosa sürükledi

Kaçakçıların balonu başkenti kaosa sürükledi! Tüm uçuşlar iptal edildi
Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi

Bugün çekildi! Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Hakan da boş geçmedi! Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı

Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.