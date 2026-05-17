Pendik'te tır kazası nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu
Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki bir tırın devrilmesi sonucu trafik yoğunluğu oluştu. Sürücü yara almadan kurtulurken, tır vinç yardımıyla kaldırılmaya çalışılıyor.
Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan 26 AEF 096 dorse plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Devrilen tırın vinç yardımıyla kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür