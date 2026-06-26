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Pendik'te inşaatın 4'üncü katından düşen işçi ağır yaralandı

Pendik'te inşaatın 4'üncü katından düşen işçi ağır yaralandı
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Pendik'te bir inşaatta 4. katta çalışan işçi Zafer Çakmak dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi devam ediyor.

PENDİK'te bir inşaatın 4'üncü katında çalışırken dengesini kaybeden işçi beton zemine düştü. Ağır yaralanan Zafer Çakmak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay dün saat 13.30 sıralarında Çınardere Mahallesi Karslı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatın 4'üncü katında çalışan işçi Zafer Çakmak dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen Zafer Çakmak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çakmak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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