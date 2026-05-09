Pendik'te bir binanın girişindeki çökme güvenlik kamerasında
Pendik'te bir binanın girişinin çökmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay, çökme nedeniyle kopan parçaların yan taraftaki inşaat şantiyesine düşmesiyle sonuçlandı.
Pendik'te, bir binanın girişinin çökmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde bulunan bir binanın girişinde çökme yaşandı.
Çökme nedeniyle kopan parçalar yan taraftaki inşaatın şantiyesine düştü.
Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk