Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Mağara Ele Geçirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildiğini ve kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi" bilgisi verildi.

Açıklamada mağarada 7 adet AK-47 piyade tüfeği ve 34 şarjörü, 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 600 adet 7.62 mm piyade tüfeği mühimmatı, 400 adet 14.5 mm Doçka makineli tüfek mühimmatı, 13 adet 120 mm havan mühimmatı, 7 adet RPG-7 mühimmatı, 2 adet Konkurs mühimmatı, 2 termal silah dürbünü, 2 gece görüş dürbünü, 1 keskin nişancı dürbünü, 2 lazer işaretleyici, 4 telefon, 1 Dragunov namlusu, 1 Zagros keskin nişancı namlusu, 1 Konkurs tetik tertibatı, 26 silah üstü monte hamili ve 1 rüzgar ölçme cihazı ele geçirildiği belirtildi.