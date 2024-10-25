Pençe Kilit Operasyonu: 7 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.