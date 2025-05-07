AYM'den Sokak Hayvanları Yasası'nın iptal istemine ret

AYM'den sokak hayvanları yasasına ilişkin karar
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Devlet Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti

Pençe-Kilit Harekatı'nda Bir Mağara Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Harekatı'nda Bir Mağara Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağaranın imha edildiğini ve çok sayıda malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, çok sayıda yaşam malzemesi ile muhtelif malzeme ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirilerek imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca, söz konusu mağaraya ve ele geçirilen malzemelere ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski futbolcu Ümit Karan cezaevine gönderildi

Ümit Karan cezaevine gönderildi
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Erdoğan'ın sözlerinden sonra emniyet harekete geçti! Gözaltına alındı
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.