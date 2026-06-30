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Pençe-Kilit'te şehit olan uzman çavuş için taziye mesajı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Hilal'in, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu belirtildi.

Paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı da yer aldı.

Bakan Güler, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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