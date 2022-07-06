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PELİN BATU BOŞANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Oyuncu Pelin Batu ve doktor eşi Macit Bitargil anlaşmalı olarak boşandı.

Oyuncu Pelin Batu ve doktor eşi Macit Bitargil anlaşmalı olarak boşandı. Bir çocukları olan çift, birbirlerinden tazminat talebinde bulunmadı.

2018 yılında Roma'da evlenen Pelin Batu ve Macit Bitargil, çift geçtiğimiz aylarda anlaşmazlık yaşamış ve boşanma davası açmıştı. Boşanma davası bugün İstanbul 9. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Taraflar duruşmaya katıldı. Anlaşmalı boşanan çiftin çocuklarının ortak velayet olmasına karar verildi. Taraflar birbirinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı. Duruşma salonu önünde gazetecilerin Boşandınız bir şey diyecek misiniz sorusuna Pelin Batu, Hayırlı olsun diye cevap verdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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