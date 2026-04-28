Pegasus, Schengen vizesiyle seyahatlerde mobil biniş kartı kullanımıyla ilgili iddiaları yalanladı

Pegasus Hava Yolları, Schengen vizesiyle seyahat edecek yolcuların mobil biniş kartı kullanımıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şirketin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Schengen vizesiyle seyahat edecek misafirlerimizin mobil biniş kartı kullanımıyla ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mobil biniş kartı kullanım koşullarımızda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.