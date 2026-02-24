Haberler

Payas ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Hatay'ın Payas ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karacami Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halis Kalkan
