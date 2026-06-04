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Patnos'ta sürücüsünü silahla yaralayıp gasp ettiği araçla kaçan şüpheli yakalandı

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde, bir otomobilin sürücüsünü silahla yaralayıp aracı gasp eden 16 yaşındaki şüpheli, jandarma ekiplerince silahıyla birlikte yakalandı. Yaralı sürücünün tedavisi sürüyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, sürücüsünü silahla yaralayıp gasp ettiği araçla kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

İlçede pazartesi günü bir otomobile yolcu olarak binen bir kişinin, sürücüyü silahla yaralayarak aracı gasp edip kaçması üzerine çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Patnos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Şüpheli Ş.D. (16), suçta kullandığı değerlendirilen silahla yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavisi devam eden yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İdris Emre Savman
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