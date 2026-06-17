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Patnos'ta kaldırımlardaki fidanları söken şüpheli yakalandı

Patnos'ta kaldırımlardaki fidanları söken şüpheli yakalandı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde belediye tarafından dikilen fidanlara ve kaldırımlardaki ağaçlara zarar veren Y.Y., güvenlik kameraları sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, belediye tarafından dikilen fidanlar ile kaldırımlardaki ağaçlara zarar verdiği belirlenen şüpheli Y.Y., güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Patnos ilçesinde belediye tarafından baharla birlikte kaldırımlara fidan dikildi. İlçeyi yeşillendirmek adına dikilen fidanlardan 15'inin gece yerinden söküldüğü ya da kırıldığı belirlendi. Olayın ardından Patnos Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha araştırmaları yapan ekipler, kamu malına zarar veren şüphelinin Y.Y. olduğunu tespit etti. Şüpheli, operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Y., adliyeye sevk edildi.

'PATNOS HALKINA YAPILMIŞ HAKSIZLIKTIR'

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin daha yeşil görünmesi amacıyla dikilen fidanlara zarar verilmesine tepki gösterdi. Taşkın, "Geleceğimize miras bırakmak adına son 2 yılda tam 40 bin fidanı toprakla buluşturduk. Ancak ne yazık ki bu büyük emekler sabote ediliyor. Yeni diktiğimiz ağaçların kırılması, sadece belediyemizin hizmetlerine değil, tüm Patnos halkının hakkına ve doğasına yapılmış bir haksızlıktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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