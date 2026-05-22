Patates yüklü TIR yandı
Samsun'un Ladik ilçesinde patates yüklü bir TIR, seyir halindeyken alev aldı. Sürücü durumu fark edip aracı emniyet şeridine park etti ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın cep telefonuyla görüntülendi.
Samsun-Ankara kara yolunun Ladik ilçesi mevkisinde patates yüklü TIR, seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü, TIR'ı emniyet şeridine park edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, TIR'daki yangını söndürdü.
Cep telefonuyla görüntülenen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı