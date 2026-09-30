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PASOK hükümetten 7,5 milyar avroluk silahlanmada yerli katılım hesabı istedi

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PASOK, hükümetin silahlanma programlarında parlamentoya yeterli bilgi vermediğini belirterek şeffaflık çağrısı yaptı. Katrinis, 1 Nisan 2025'te yüzde 25 yerli katılım sözünün ardından onaylanan 7,5 milyar avroluk programda hedefin tutulup tutulmadığının açıklanmasını istedi.

Yunanistan'da muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) partisi, hükümetin silahlanma programları hakkında parlamentoya yeterli bilgi vermediğini belirterek şeffaflık çağrısında bulundu.

Partinin savunma politikalarından sorumlu milletvekili Mihalis Katrinis, Meclis Silahlanma Komisyonunun 29 Eylül'deki toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin silahlanma projelerinde yüzde 25 yerli katılım sözü verdiğini hatırlatan Katrinis, bu kapsamda Yunan şirketlerine ne ölçüde iş verildiğinin açıklanmasını istedi.

Katrinis, Başbakan'ın 1 Nisan 2025'te verdiği bu sözün ardından toplam 7,5 milyar avroluk silahlanma programının onaylandığını belirterek yerli katılım hedefinin karşılanıp karşılanmadığı konusunda ayrıntılı bilgi talep ettiklerini aktardı.

Konunun görüşülmesi için komisyonun yeniden toplanmasını istediklerini ifade eden Katrinis, toplantı tarihine ilişkin yanıt alamadıklarını bildirdi.

Katrinis, Savunma Bakanı'nın da 2 Nisan 2025'te devam eden silahlanma programları hakkında parlamentoyu bilgilendirme sözü verdiğini ancak bu bilgilendirmenin yapılmadığını hatırlattı.

Hükümetin yalnızca açıklama yapmakla yetinemeyeceğini belirten Katrinis, silahlanma harcamalarında şeffaflığın sağlanması ve yapılan harcamaların hesabının verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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