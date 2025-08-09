Paşalimanı Adası'nda Yangın: 20 Dönüm Alan Zarar Gördü

Paşalimanı Adası'nda Yangın: 20 Dönüm Alan Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda makilik alanda çıkan yangın, 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 20 dönümlük alanın zarar gördüğü bildiriliyor.

BALIKESİR'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'ndaki makilikte çıkan yangın, 2 saat süren çalışma ile söndürüldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda bulunan Poyrazlı Mahallesi'ndeki makilikte çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark edenlerin ihbarıyla adaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalle sakinleri de traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından alevler söndürüldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
FIFA'dan Adana Demirspor'a kötü haber

FIFA'dan gece yarısında kötü haber! Türk takımına 6 puan silme cezası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üretici şokta! 10 dönümlük arazinin tek mahsulü bir çürük elma

10 dönümlük arazinin tek mahsulü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.