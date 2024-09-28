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Parlamento Muhabirleri Derneği Genel Kurulu'nda Kemal Aktaş Yeniden Başkan Seçildi

Parlamento Muhabirleri Derneği Genel Kurulu'nda Kemal Aktaş Yeniden Başkan Seçildi
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Parlamento Muhabirleri Derneği'nin 34'üncü Olağan Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Mevcut başkan Kemal Aktaş, tek listeyle gerçekleştirilen seçimlerde yeniden bu göreve getirildi. Aktaş, basın ve ifade özgürlüğü konusunda derneğin mücadelelerine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Parlamento Muhabirleri Derneği'nin (PMD) 34'üncü Olağan Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimlerde, mevcut Başkan Kemal Aktaş yeniden bu göreve getirildi.

PMD'nin 34'üncü Olağan Genel Kurulu, Ankara Sanayi Odası (ASO) Salonu'nda toplandı. Divan Başkanlığını Remzi Dilan'ın üstlendiği Genel Kurul'da açılış konuşmasını mevcut PMD Başkanı Kemal Aktaş yaptı. Aktaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"TBMM çatısı altında örgütlenmesiyle diğer meslek örgütlerinden ayrılan derneğimiz, gazetecilik mesleğinin kazanımlarını, basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik girişimlere karşı, kimi zaman tek başına, kimi zaman diğer meslek örgütleriyle dayanışma içerisinde verilen mücadelelerin içinde oldu. Medya Dayanışma Grubu, basın ve ifade özgürlüğüne sahip çıkılması adına çok önemli bir işlev görmektedir. Yine altını çizmek isterim ki 2022 yılında iktidarın 'Dezenformasyonla mücadele' adı altında gündeme getirdiği yasal düzenlemeyi medya dayanışma grubu basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya dönük sansür girişimi, bir korku iklimi yaratma çabası olarak gördü ve dezenformasyon düzenlemesine karşı hep birlikte mücadele yürüttük."

Nazmi Bilgin: "Basın özgürlüğü adına verdiğimiz mücadelede yan yana yürümek bizim için kıymetlidir"

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de genel kurula mesaj gönderdi. Bilgin'in mesajı şöyle:

"PMD'nin basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti konularında gösterdiği kararlı duruş ve gazetecilik mesleğine katkılarından dolayı teşekkür ederim. Gazeteciler Cemiyeti'nin de içinde yer aldığı Medya Dayanışma Grubu'nun çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bu güçlü ortaklığın ilerleyen süreçlerde daha da güçlenerek süreceğine inanıyoruz. Demokrasi ve basın özgürlüğü adına verdiğimiz ortak mücadelede yan yana yürümek bizim için kıymetlidir."

Kemal Aktaş yeniden başkan seçildi

Çalışma ve denetim raporlarının okunup oylanmasından sonra, PMD'nin yeni yönetimine gayri menkul alım satımında yetki verildi. Daha sonra Kemal Aktaş'ın yeniden aday olduğu seçimler yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimlerde, genel kurula katılan 74 üyeden 72'si oy kullandı. Aktaş'ın yeniden başkan seçildiği PMD'nin yeni yönetiminde Özgür Akbaş, Murat Şahin, Murat Akar, Besti Karalar, Ayşegül Melisa Kahvecioğlu ve Alp Özden yer aldı. Yeni yönetim, 30 Eylül Pazartesi günü kendi arasında görev dağılımı yapacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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