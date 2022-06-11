Park halindeki silindire çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Park halindeki silindire çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Cafer Elmas - Güncel
 - Güncelleme:
Park halindeki silindire çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

BİLECİK'te, kontrolden çıkarak park halindeki silindire çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Önal (56), yaralandı.

BİLECİK'te, kontrolden çıkarak park halindeki silindire çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Önal (56), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Eskişehir- Bilecik karayolunda meydana geldi. Hüseyin Önal yönetimindeki 11 AC 441 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, üst geçit inşaat alanında park halinde bulunan silindire çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Önal, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen AFAD ekiplerince araçtan yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Önal, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Güncel

Hüseyin Önal Eskişehir Bilecik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title