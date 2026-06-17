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Çocuklar oynarken hareket eden kamyonet ile eve arasında sıkışan Ayaz öldü; o anlar kamerada

Çocuklar oynarken hareket eden kamyonet ile eve arasında sıkışan Ayaz öldü; o anlar kamerada
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Erzurum'da park halindeki kamyonete binip oynayan çocukların hareket ettirdiği araç, sokakta yürüyen 5 yaşındaki Burak Ayaz Erdem'i evin duvarıyla araç arasında sıkıştırdı. Ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ERZURUM'da, iddiaya göre çocukların içine binip oynadıkları park halindeki kamyonet hareket edince, sokakta bulunan Burak Ayaz Erdem (5), araç ile müstakil ev arasında sıkışarak yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde bulunan kapıları açık kamyonetin içine binen çocuklar oynamaya başladı. Kamyonetin hareket etmesi üzerine sürücü koltuğunda oturan çocuk aşağı atladı. Bu sırada sokakta yürüyen Burak Ayaz Erdem, kamyonet ile tek katlı müstakil ev arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Burak Ayaz Erdem'in yakınları hastaneye akın etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Talihsiz çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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