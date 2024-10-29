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Paris'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı kutlandı

Paris'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı kutlandı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, farklı ülkelerin Paris'teki diplomatları, Fransız siyasetçiler ve Türk Sivil Toplum Kuruluşu (STK) üyeleri katıldı.

Resepsiyonda, milli marşların okunmasının ardından Büyükelçi Demirer konuşma yaptı.

Demirer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayımladığı görüntülü mesajı davetlilere okudu.

Davetlilere Cumhuriyet'in 101. yılı vesilesiyle düzenlenen resepsiyona katılımlarından dolayı teşekkür eden Demirer, "29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan etti." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği hedeflerin büyük bir kısmına ulaştığını ifade eden Demirer, Türkiye'nin çevresindeki bölgelerdeki savaş ve insani krizler göz önünde bulundurulduğunda, ülkedeki değişimlerin bugün daha belirgin olduğunu vurguladı.

Demirer, son 30 yılda yaşanan en büyük kriz ve savaşların Türkiye'nin etrafında veya yakınında gerçekleştiğine dikkati çekerek, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze ile Lübnan'a yönelik saldırılarını bu duruma örnek olarak gösterdi.

Türkiye'nin çatışmaların çözümü ve bölgesinin istikrarını pekiştirmek için ciddi çabalar sarf ettiğini söyleyen Demirer, bu amaç doğrultusunda Türkiye'nin diplomasi yolunu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerini benimsediğini kaydetti.

Büyükelçi Demirer, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözlerinin Türkiye'nin dış politikasına rehberlik etmeye devam ettiğini belirtti.

Demirer, Türkiye ve Fransa arasında asırlardır diplomatik temaslar ve işbirlikleri olduğuna işaret ederek "İlişkilerimiz 16. yüzyıla kadar uzanıyor. Sonraki asırlarda diplomatik, kültürel ve ticari ilişkilerimiz güçlendi. Bugün iki ülke müttefik, birçok konuda benzer görüşlere sahip ve bazı alanlarda farklı görüşleri var." ifadelerini kullandı.

Demirer, uluslararası toplumun karşılaştığı sorunlarla daha etkili bir şekilde yüzleşmek için iki ülkenin ortaklığının güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, "Fransa, Avrupa'da Türkiye'nin ana ticari ortaklarından biridir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi büyümeye devam ediyor, 2023'te 23 milyar avroyu aştı." diye konuştu.

Türkiye'de 1500'den fazla Fransız firmasının bulunduğunu kaydeden Demirer, "Ekonomik işbirliği perspektifleri umut verici; yeşil teknolojiler, yapay zeka ve dijitalleşme gibi yeni gelişen sektörler iki ülke için benzeri görülmemiş fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Demirer, Fransa'da yaşayan Türk toplumunun iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından davetlilere Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel

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