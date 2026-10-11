Haberler

Paris'te lise eylemlerinde kadın, polisin cinsel şiddeti iddiasıyla IGPN'ye başvurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da 3 haftayı aşkın süredir devam eden lise eylemlerinde bir kadın, 8 Ekim'de Paris'te bir polisin kendisine cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla IGPN'ye şikayette bulundu. Kadının avukatı, olayın koşullarının polisin kimliğinin belirlenmesini zorlaştırdığını söyledi.

Fransa'da 3 haftayı aşkın süredir devam eden lise eylemlerinde bir kadın, bir polisin kendisine cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu.

BFMTV'nin haberine göre, 8 Ekim'de başkent Paris'teki lise eylemlerine katılan 31 yaşındaki kadın, göstericileri kontrol altına almak isteyen bir polis tarafından cinsel ve fiziksel şiddet gördüğüne dair şikayette bulundu.

Kadın, olayla ilgili Fransız polisinin denetlenmesinden ve soruşturulmasından sorumlu Ulusal Polis Genel Müfettişliğine (IGPN) başvurdu.

Eylemci kadının avukatı, müvekkilinin yaşadığı durum karşısında şaşkına döndüğünü ve olayın yaşandığı koşulların polisin kimliğinin belirlenmesini zorlaştırdığını söyledi.

Paris Belediye Meclisi Üyesi Simon Duquerroir de basına yaptığı açıklamada, olay anında eylemde olduğunu ve kadının çığlıklarını duyarak yanına gittiğini söyledi.

Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için düzenlediği eylemlerde şu ana kadar 6 bin 877 kişi gözaltına alındı, 21 kişi tutuklandı.

Polis şiddetinin tartışma yarattığı eylemlerde ayrıca 1000'i aşkın kişi yaralandı.

Kaynak: AA
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Tarihsiz istifa dilekçesi mahkemeden döndü! İmzalı olsa da işine iade edildi

Patronuna açtığı davayı dilekçedeki tek bir eksikle kazandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını! 'Yıkamacılar' çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama

Vatandaşa kan kusturan çete çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
Meteoroloji ve AKOM uyardı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek

Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek
Eda Ece’den rol şartı! Evlilik ve annelik sonrası kararını anlattı

Ünlü oyuncu evlilik sonrası sınırını çizdi! Öpüşme ve dekolteye veda
Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar

İstanbul'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar geldi
Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi

Evlat acısıyla sarsılan dünyaca ünlü model ilk kez görüntülendi
Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nden nasıl çıkarıldığını anlattı: Anlaştık, tatile çıktım, işim bitti

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı ayrılığın perde arkasını anlattı
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi

Bakkaldan doktora milyonları ilgilendiriyor! Artık zorunlu hale geldi