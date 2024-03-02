Üye Girişi
Haberler

Paris'te Filistin'e Destek Gösterisi

Güncelleme:

Fransa'nın başkenti Paris'te yağmura rağmen İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de "ateşkes" çağrısıyla sokağa inildi. Bastille Meydanı'nda başlayan Filistin'e destek gösterisi, Millet Meydanı'nda son buldu. Gösteriye, Filistin bayrakları ve şemsiyeleriyle katılanlar, Gazze'de ateşkes sağlanmasını istedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te yağmura rağmen İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de "ateşkes" çağrısıyla sokağa inildi.

Bastille Meydanı'nda başlayan Filistin'e destek gösterisi, Millet Meydanı'nda son buldu.

Gösteriye, Filistin bayrakları ve şemsiyeleriyle katılanlar, Gazze'de ateşkes sağlanmasını istedi.

İsrail'e yönelik boykot çağrısında bulunan göstericiler, yağmura rağmen "Gazze bir hapishane değil, toplama kampı" sloganı attı.

Paris'te yaşayan ABD'li gösterici Terasia Bradford, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'deki soykırıma suç ortağı olan hükümetlere karşı öfkesini dile getirmek için bu gösteriye katılmayı önemli gördüğünü" ifade etti.

Bradford, İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırmasını, "un katliamı" olarak nitelendirdiğini söyleyerek, "Görüntülere baktığımızda ailelerini doyurmak için giden babaların sokakta insan değilmişçesine öldürüldüğünü görüyoruz. Evde kalıp bir şey yapmamak mümkün değil." dedi.

ABD'nin İsrail'in üzerinden tüm ekonomik desteğini çekmesi gerektiğini vurgulayan Bradford, Fransa dahil diğer devletlerin de İsrail yönetimine yaptırım uygulaması gerektiğinin altını çizdi.

Bradford, "Tüm ülkelerin, İsrail'e sırtını dönmesi gerekiyor. Böylelikle hükümetlerimizle bu soykırıma ortak olmayız" ifadesini kullanarak, İsrail'in Gazze'de herkesi öldürmeyi kafasına koyduğu değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan asıllı Fransız gösterici Andrea Kallab, Gazze'de olup bitenlerin herkesi ilgilendirdiğini ve bölgede "insanlığa karşı suç" işlendiğini belirterek, hissettiklerini anlatacak kelime bulamadığını vurguladı.

Kallab, Gazze'de yaşananları 2. Dünya Savaşı'nda gerçekleşen Yahudi soykırımına benzetti.

Kaynak: AA / Güncel

Bastille Meydanı Filistin İsrail Fransa Paris Gazze Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MSÜ Piercing, toka, takı yasak mı? MSÜ sınavına piercing, toka, takı ile alınır mıyım? MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? SAKARYASPOR – MANİSA FK CANLI: Sakaryaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Manisa FK canlı yayın linki! HATAYSPOR – FENERBAHÇE CANLI: Hatayspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Hatayspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Sakaryaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sakaryaspor - Manisa FK maçı nereden izlenir? Hatayspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, hangi tarihte ödenecek? Yedigün hangi ülkenin? Yedigün boykot listesinde var mı, israil malı mı? Nottingham Forest - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nottingham Forest - Liverpool maçı nereden izlenir? GADDAR OYUNCULARI KİMDİR? Gaddar oyuncu kadrosunda kimler var? Gizem Arıkan'ın sevgilisi kim? Gizem Arıkan nişanlandı mı, kimle nişanlandı? Zeytinburnu belediyesi hangi parti? Zeytinburnu belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bir Dağ Masalı nerede çekilmiştir? Bir Dağ Masalı filmi hangi şehirde, ilde çekildi? MSÜ SINAVINDA TELEFON YASAK MI? MSÜ telefon serbest mi, telefon sokuluyor mu? KIZILCIK ŞERBETİ APO ÖLDÜ MÜ? Kızılcık Şerbeti Apo karakterine ne oldu, neden değişti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title