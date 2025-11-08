Haberler

Paraşütçü Alarmı: Sağlık Durumu İyi Çıktı

Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde paraşütçü Ali Sezer Cıdık'ın düştüğü ihbarı üzerine yapılan arama çalışmaları sonucunda, Cıdık'ın evine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde 'paraşütçü düştü' ihbarı üzerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri alarma geçti. Yaklaşık bir saat süren arama çalışmasının ardından paraşütçü Ali Sezer Cıdık'ın evine gititği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Menteşe ilçesi Hamursuz Dağı mevkisinde meydana geldi. İ.U. adlı vatandaş, bir paraşütçünün havada ters hareketler yaptığını ve hızla dağlık alana indiğini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede arama çalışması başlattı ancak herhangi bir kazaya ya da yaralıya rastlanılmadı. Yapılan araştırma sonucu bölgede uçuş yapan paraşütçünün Ali Sezer Cıdık olduğu belirlendi. Ekiplerin telefonla ulaştığı Cıdık'ın, olumsuz hava koşulları nedeniyle planladığı noktadan daha uzağa indiği, ardından evine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
