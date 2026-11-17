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Paraguay'da finansal skandal iddialarının ardından görevinden alınan eski Devlet Başkanı Santiago Pena, askeri hapishaneye gönderildi.

Paraguay'da yargıç Osmar Legal, Pena'nın başkent Asuncion'da Devlet Başkanlığı Koruma Alayı askeri üssünde tutuklu bulunduğu yerden Vinas Cue Askeri Hapishanesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Legal, Pena'nın diğer hükümlülerden ayrı tutulacağını ifade etti.

Pena, dün bu hapishaneye götürüldü.

Koruma Alayı Komutanı Jose David Daiub'un, burada kaldığı süre boyunca Pena'ya "özel muamele gösterdiği" iddialarının ardından Devlet Başkanı Pedro Alliana, basına yaptığı açıklamada Daiub'un görevden alındığını belirtti.

Yerel basında yer alan görsellerde daha önce tutuklu bulunduğu yerde Pena'nın özel banyosu, spor salonu, döşeli ofisi ve geniş yemek alanına sahip olduğu görülüyor.

Pena görevinden azledilmişti

Paraguay'ın yaklaşık 6,1 milyonluk nüfusunun 2,9 milyonuna hizmet veren ülkenin en büyük özel finans kuruluşlarından Ueno Bank'a, 3 Kasım'da mali yapısındaki bozulmalar nedeniyle müdahale edilmişti.

Paraguay Merkez Bankası, bankanın sermaye yeterlilik oranının yasal sınırın yarısının altına düşmesi üzerine kurum hakkında tasfiye kararı almıştı.

Pena hakkında muhalefet milletvekilleri tarafından hazırlanan azil dosyasında, Pena'nın 2023'te görevi devralmasına rağmen Ueno Bank'ın çatı grubundaki hisselerini koruyarak ticari çıkarlarını devlet sorumluluklarının önüne koyduğu ve görevi kötüye kullandığı belirtilmişti.

Hakkındaki iddiaları reddeden Pena, önceliğinin halkı korumak olduğunu ve düzensizliklerden sorumlu kişilerin yargı önünde hesap vereceğini ifade etmişti.

Senato'da yapılan oylamada Pena'nın azledilmesine 44 senatör lehte oy vermişti. Pena, Haziran 2012'de eski Devlet Başkanı Fernando Lugo'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından ülkenin yakın demokratik tarihinde azil süreci sonucunda görevini kaybeden ikinci devlet başkanı olmuştu.

"Görevi kötüye kullanmak" suçundan azledilen Pena, Anayasa'nın 189. maddesi uyarınca azil kararıyla suçlu bulunmasının ardından, eski devlet başkanlarına tanınan "ömür boyu senatörlük" statüsünü ve hukuki dokunulmazlığını kaybetmişti.

Kaynak: AA