Papua Yeni Gine Açıklarında 6 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Yeni Britanya Adası'nın Kokopo şehri açıkları olarak belirlendi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine'nin doğusunda bulunan Yeni Britanya Adası'ndaki Kokopo şehrinin yaklaşık 206 kilometre açıklarında deprem olduğu belirtildi.

Sarsıntının 6 büyüklüğünde olduğu ve yaklaşık 78 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı verilmezken, can ve mal kaybına ilişkin de henüz bir açıklama yapılmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
