Papa Franciscus'un Naaşı Aziz Petrus Bazilikası'na Getirildi

Vatikan'da 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un naaşı, Aziz Petrus Bazilikası'na getirilerek taziye ziyaretlerine açıldı.

Papa Franciscus'un naaşı, bu sabah düzenlenen törenle konutu olarak kullandığı Santa Marta Misafirhanesi'nden alınarak, İsviçreli muhafızlar ve Katolik Kilisesinin rahipleri, başpiskoposları ve kardinalleri eşliğinde törenle Aziz Petrus Bazilikası'na getirildi.

Naaşın taşındığı sırada, bazilikayla aynı ismi taşıyan meydanda toplanan halk, Papa Franciscus'u son kez görmeye çalıştı.

Açık tabutta getirilen naaş Aziz Petrus Bazilikası içinde taziye ziyaretlerine açıldı. Çok sayıda kişi, taziye için bazilikada sıra oluşturdu.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da dün özel olarak taziye ziyaretinde bulundu.

Papa Franciscus için cenaze töreni, 26 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Cenaze töreni için Roma'da da güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve 2 bin güvenlik görevlisinin görevlendirildiği ayrıca Roma hava sahasının uçuşlara kapatılacağı basına yansıdı.

Papa Franciscus, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırılan, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gören Papa Franciscus, 23 Mart'ta taburcu edilmişti.

Papa'nın taburcu edildikten sonra 2 aylık nekahet döneminde kalması gerektiği belirtilmişti.

Papa Franciscus'un doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.

Kardinal Joseph Farrell, 21 Nisan sabahı yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un yerel saatle 07.35'te yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Vatikan, dün akşam Papa Franciscus'un ölüm nedeninin "inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği" olduğunu bildirmişti.