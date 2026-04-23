Papa 14. Leo: "İran'daki durum, açıkça çok karmaşık"

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İran'daki durumun son derece karmaşık olduğunu belirterek, barış ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi için her türlü çabayı teşvik ettiğini söyledi.

Cezayir, Kamerun, Angola ve Ekvator Ginesi'ni kapsayan 11 günlük üçüncü dış gezisini bugün Ekvator Ginesi'nde tamamlayarak Roma'ya dönen Papa, uçakta seyahatini takip eden gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve halihazırda ateşkes durumunda olan savaşta çok sayıda masum insanın öldüğünü dile getiren Papa, "Az önce, saldırının ilk gününde öldürülen çocukların ailelerinden gelen bir mektup gördüm. Çocuklarını bu olayda kaybettiklerini anlatıyorlar. Mesele, rejim değişikliği olup olmaması değildir, asıl mesele inandığımız değerleri bu kadar çok masum insanın ölümü olmadan nasıl savunabileceğimizdir." dedi.

Papa 14. Leo, İran'la ilgili müzakerelerde durumun çok değişken olduğuna işaret ederek " İran'daki durum, açıkça çok karmaşık. Müzakerelerin kendisi bile öyle; bir gün İran 'Evet' diyor, ABD 'Hayır' diyor, ertesi gün tam tersi oluyor. İşlerin nereye gittiğini bilmiyoruz. Küresel ekonomi açısından kaotik ve kritik bir durum yaratılmış durumda." diye konuştu.

İran'da "rejim değişikliğine" dair bir soru üzerine de Papa, şu yanıtı verdi:

"İran'da bu savaş yüzünden acı çeken masum insanlardan oluşan koca bir halk da var. Dolayısıyla, rejim değişikliği konusunda 'evet' mi 'hayır' mı sorusuna gelince, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk günlerinden sonra şu anda nasıl bir rejimin var olduğu bile net değil."

Barış için diyaloğun sürdürülmesini, tüm tarafların barış ve uluslararası hukuka saygı için her türlü çabayı göstermesini teşvik ettiğini dile getiren Papa, Katolik Kilisesinin lideri olarak savaştan yana olmayacağını vurguladı.

Papa, Lübnan'a Aralık 2025'te yaptığı ziyaret sırasında kendisini karşılayan Müslüman bir çocuğun, İsrail'in son saldırılarında öldürüldüğünü, bu çocuğun fotoğrafını yanında taşıdığını da söyledi.

Papa 14. Leo, ayrıca eşcinsel çiftlerin kutsanmasına karşı olduğunu belirtti.

Papa, göçmenlere de "hayvan gibi değil, insan gibi davranılması gerektiğini" kaydetti.