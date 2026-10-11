Haberler

Papa 14. Leo, akciğerindeki nodül için önümüzdeki günlerde ameliyat olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Papa 14. Leo, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tahıl ithalatına bağımlı en yoksul ülkeleri etkilediğini belirterek Karadeniz'den tahılın güvenli taşınması çağrısı yaptı. Aynı konuşmada akciğerindeki nodül nedeniyle önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını duyurdu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın özellikle tahıl ithalatına bağımlı en yoksul ülkeleri etkilediğini belirterek, "Çatışmanın taraflarına, Karadeniz'den tahılın güvenli bir şekilde taşınmasına izin vermeleri için çağrıda bulunuyorum." dedi.

Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, duanın ardından açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Papa 14. Leo, "Harap olmuş Ukrayna'daki savaş, özellikle tahıl ithalatına bağımlı birçok insanın yaşadığı en yoksul ülkelerde, sınırlarının çok ötesinde bile acılara neden olmaya devam ediyor. Çatışmanın taraflarına, Karadeniz'de tahılın güvenli bir şekilde taşınmasına izin vermeleri için içtenlikle çağrıda bulunuyorum. Milyonlarca insanın günlük ekmeği, savaşın rehinesi olamaz." diye konuştu.

Papa, akciğerinden operasyon geçirecek

Papa 14. Leo, konuşmasının son bölümünde sürpriz bir açıklama yaparak, ameliyat olacağını duyurdu.

Doktorlarının akciğerinde başlangıç?? aşamasında bir kitle (nodül) bulduğunu aktaran Papa, şunları kaydetti:

"Doktorlar müdahalenin uygun olduğuna inanıyorlar ve bu nedenle, onların tavsiyesi üzerine, nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmak üzere planlandı. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum."

Vatikan kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Papa'nın ameliyatının yarın başlayacak yeni hafta içinde yapılması planlanıyor ve iyileşme süresinin de yaklaşık bir hafta olması bekleniyor.

Bu arada, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yaptığı yazılı bir açıklamayla, hükümeti ve İtalyan halkı adına, Papa'ya destek, dayanışma ve acil şifalar dileklerini iletti.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Eda Ece’den rol şartı! Evlilik ve annelik sonrası kararını anlattı

Ünlü oyuncu evlilik sonrası sınırını çizdi! Öpüşme ve dekolteye veda
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest’in “TRALALA” şarkısı Spotify Global listesine 46. sıradan girdi

Manifest dünya listesinde ilk 50’ye girdi
Ajda Pekkan, Tuzlu Kahve’ye konuk oldu! Kovboy kıyafetiyle halay çekti

Süperstar kovboy kıyafetini giydi, halayın başına geçti!
Kelly Clarkson mağazanın adını vererek anlattı: Param yetmezmiş gibi baktılar

Dünyaca ünlü şarkıcıya mağazada parasız muamelesi! Tepkisi sert oldu
Okuldan dönen kız, annesini yatağında ölü buldu! Haberi alan yakınları evin önünde birbirine girdi

Kızı okuldan döndüğünde acı manzarayla karşılaştı
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi

Cenazedeki dekolteli fotoğrafları sonrası sessizliğini bozdu
Husilere bir kınama da Irak'tan! Askeri sözcü çağrıda bulundu

Husilere bir ülkeden daha kınama! Askeri sözcü çağrıda bulundu
Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 35 bin TL

Bankaya giden 35 bin lirayı cebe indiriyor