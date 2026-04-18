Haberler

Papa 14. Leo, Afrika'ya Trump'la tartışmak için gelmediğini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Papa 14. Leo, Afrika turu sırasında yaptığı açıklamada, ziyaretinin amacının Katoliklere destek vermek olduğunu, Donald Trump ile herhangi bir tartışma amacı taşımadığını vurguladı. Önceden hazırlanan konuşmalarının yanlış yorumlandığını belirtti.

Papa 14. Leo, Afrika turu kapsamında Kamerun'dan Angola'ya giderken uçakta gazetecilere açıklama yaptı.

Konuşmalarının haftalar öncesinden hazırlandığını belirten Papa, "Konuşmalarım sanki Başkan Trump'la yeniden tartışmaya çalışıyormuşum gibi yorumlanıyor. Oysa bu benim hiç ilgimi çekmiyor." dedi.

Papa 14. Leo, konunun kendisi için ilk günden kapandığını ve yazılanların çoğunun yorumdan ibaret olduğunu ifade etti.

Papa Afrika turunun ikinci ayağı olan Kamerun'un Bamenda şehrindeki Saint Joseph Katedrali'nde düzenlenen barış buluşmasında yaptığı konuşmada, "Dünya, bir avuç zorba tarafından harap edilirken, birbirine destek olan sayısız kardeş sayesinde ayakta kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Papa 14. Leo ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki sürtüşme, Papa'nın İran savaşına karşı yaptığı barış çağrıları üzerine başlamıştı.

Trump, Papa'yı zayıf ve dış politikada kötü olmakla suçlamış, Papa ise "Ben siyasetçi değilim, İncil'den bahsediyorum." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında, eski valinin oğlu hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun
Süper Lig'de nefes kesen son! Kocaelispor, 10 kişi kaldığı maçta 1 puanı 90+8'de aldı

Nefes kesen son! 10 kişi kaldıkları maçta rakibini 90+8'de yıktılar
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
Trump’tan tarihi UFO çıkışı: 'Çok ilginç belgeler bulduk, yakında açıklıyoruz'

Trump’tan tarihi UFO çıkışı: Yakında açıklıyoruz
Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun
Kahramanmaraş'taki saldırının 'failinin ölmediğine' iddiasına yalanlama

Okul saldırganıyla ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur'dan Galatasaray'a mesaj

Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur'dan yeni haber var