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Pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun, 67 yaşında hayata veda etti

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Türk halk müziği sanatçısı Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi sosyal medya hesabından duyuruldu; uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden sanatçının 'İyi Bayramlar Türkiye' ve 'Sevda Diye Bir Kuş' gibi eserleri bulunuyor.

Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden sanatçı Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının vefat haberi, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Soner Olgun uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 18 Haziran 1959'da dünyaya gelen Olgun, ilköğrenimini Fethiye'de tamamladı. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olan Olgun, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nde öğrenim gördü.

Müzik çalışmalarının yanı sıra sahne performanslarıyla da tanınan Olgun, Türk müziğine kendine özgü yorumuyla katkıda bulundu. Sanatçının bilinen eserleri arasında "İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" yer alıyor.

Kaynak: AA
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