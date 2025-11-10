Haberler

Pamukova'da Tır Kamyona Çarptı: Sürücü Yaralandı

Pamukova'da Tır Kamyona Çarptı: Sürücü Yaralandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde demir yüklü tırın kamyona çarpması sonucu tır sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve trafik kontrollü olarak sağlandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kamyona çarpan demir yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Oruçlu Mahallesi mevkisinde Ö.D. yönetimindeki 41 TF 334 plakalı demir yüklü tır, U.K. idaresindeki 64 ABA 812 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kara yolunda bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, tırın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
