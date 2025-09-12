Pamukova'da Su Kanalına Devrilen Otomobilde İki Yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Yenice Mahallesi'nde B.C. idaresindeki 34 DOP 496 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan B.C. ve M.Ç'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan B.C. ve M.Ç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.