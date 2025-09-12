Haberler

Pamukova'da Su Kanalına Devrilen Otomobilde İki Yaralı

Pamukova'da Su Kanalına Devrilen Otomobilde İki Yaralı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Yenice Mahallesi'nde B.C. idaresindeki 34 DOP 496 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan B.C. ve M.Ç'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan B.C. ve M.Ç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
