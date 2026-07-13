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Pamukkale'de orman yangını kontrol altına alındı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın, 1 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz ve 215 personelin katılımıyla 14,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangın 14,5 saatte kontrol altına alındı.

Pamukkale Örenyeri travertenlerinin yakınındaki tarım arazisinde, dün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede ormana sıçradı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile arazözler bölgeye sevk edildi. Yangına 1 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 15 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 215 personelle müdahale edildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Timi de araçların çıkamadığı yerlerde ekiplere atlarla hortum ve ekipman taşıyarak yardımcı oldu. Havanın kararması ile uçak ve helikopterlerle müdahaleye ara verildi. Ekiplerin karadan mücadelesi sabah saatlerine kadar sürdü. Gece saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın 14,5 saatlik çaba sonucu bugün saat 09.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken; Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıldığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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