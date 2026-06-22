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Denizli'de balık tutmaya gittiği baraja düşen kişi boğuldu

Denizli'de balık tutmaya gittiği baraja düşen kişi boğuldu
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'nda balık tutarken suya düşen 44 yaşındaki Mehmet Kaçan, dalgıçlar tarafından cansız bedenine ulaşılarak bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde baraja düşen kişi boğuldu.

Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı kıyısında 17 yaşındaki oğluyla balık tutan Mehmet Kaçan (44), suya düştü.

Oğlunun durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Barajda arama çalışması başlatan dalgıçlar, Kaçan'ın cansız bedenine ulaştı.

Kaçan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
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