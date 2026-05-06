Palandöken'de kayak sezonu tamamlandı

Erzurum'un önemli kış turizm merkezi Palandöken'de 2025 yılının aralık ayında başlayan kayak sezonu, havaların ısınmasıyla sona erdi. Sezon boyunca otellerde doluluk oranı yüksekken, kayak merkezinde 97 santimetre kar örtüsü bulunuyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, 18 Aralık'ta başlayan sezon hareketli geçti.

Yurt içinden ve dışından çok sayıda misafiri ağırlayan ve otellerin büyük oranda sezonu dolu geçirdiği merkezde, havaların ısınması nedeniyle kayak sezonu tamamlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ tarafından işletilen merkezde, yaz boyunca yeni sezon için hazırlık yapılacak.

Meteoroloji verilerine göre, Palandöken'de 97 santimetre kar örtüsü bulunuyor.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
