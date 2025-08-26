Palandöken'de İş Yerine Kurşun Sıkıldı, Şüpheliler Aranıyor

Palandöken'de İş Yerine Kurşun Sıkıldı, Şüpheliler Aranıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir iş yerinin camlarına ateş açan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis çalışmalara başladı. Olay yerine giden ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadelerini topluyor.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçenin Adnan Menderes Mahallesi Çat Yolu Caddesi'ndeki bir iş yerinin önüne gelen kişi ya da kişiler, iş yerinin camlarına ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede, kurşunların iş yerine ve iş yerinin üst katındaki bir evin penceresine isabet ettiğini belirledi.

Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
ABD'li siyasetçi Kuran yakıp Müslümanlara hakaretler yağdırdı

Kutsal kitabımıza alçak saldırı! Kuran yakıp İslam'a hakaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayanç Ayaydın, taciz iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Düşüncesiz davranmış olabilirim

Taciz mesajları ifşa olan Tayanç Ayaydın sessizliği bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.