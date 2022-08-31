Pakistanlılar sular altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor
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Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinin Peşaver kentinde şiddetli yağışların ardından sokaklar sular altında kalırken, vatandaşlar zor şartlar altında yaşamaya devam ediyor.
Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinin Peşaver kentinde şiddetli yağışların ardından sokaklar sular altında kalırken, vatandaşlar zor şartlar altında yaşamaya devam ediyor. Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1162'e yükseldi, yaralananların sayısı ise 3554 oldu.
Kaynak: AA / Hasnain Ali - Güncel