Pakistan İçişleri Bakanı, bir hafta içinde ikinci kez İran'ı ziyaret ediyor

İran ile ABD arasındaki diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin, geçen haftaki ziyaretinin ardından bugün yine üst düzey yetkililerle görüşmek için başkent Tahran'ı ziyaret edeceği belirtildi.

İran ile ABD arasındaki diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Nakvi, 16 Mayıs'ta da Tahran'ı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı ve İran'ın ABD ile müzakere heyetinin başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İçişleri Bakanı İskender Mumini ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmeler gerçekleştirmişti.