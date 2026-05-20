Haberler

Pakistan İçişleri Bakanı, bir hafta içinde ikinci kez İran'ı ziyaret ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran ile ABD arasındaki diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, bugün Tahran'da üst düzey İranlı yetkililerle bir araya gelecek.

İran ile ABD arasındaki diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin, geçen haftaki ziyaretinin ardından bugün yine üst düzey yetkililerle görüşmek için başkent Tahran'ı ziyaret edeceği belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi, Tahran'a hareket etti.

Nakvi, Tahran'da üst düzey İranlı yetkililerle bir araya gelecek.

İran ile ABD arasındaki diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Nakvi, 16 Mayıs'ta da Tahran'ı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı ve İran'ın ABD ile müzakere heyetinin başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İçişleri Bakanı İskender Mumini ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için yeni çıkış

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk golcü

Süper Lig devine 50 milyon euroluk golcü
Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi

Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı

Maymunla öpüşmek başına iş açtı
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı

Beklenen oldu!
46 yıllık dev restoran zinciri iflas bayrağını çekti

46 yıllık dev restoran zinciri iflas bayrağını çekti
İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor

Sektörü sarsan karar! Otomotiv devi Türkiye'den resmen çekiliyor
Ve 'samuraylar' göreve başladı

Ve "samuraylar" göreve başladı! Tam 5 bin kişilik ordu