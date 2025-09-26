Haberler

Pakistan ve Rusya'dan Terörle Mücadele Ortak Tatbikatı

Güncelleme:
Pakistan ve Rusya silahlı kuvvetleri, terörle mücadele amacıyla ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. 'Druzhba-VIII' adlı tatbikat, insansız hava aracı kullanımı ve meskun mahal çatışması gibi konuları kapsıyor.

Pakistan ve Rusya silahlı kuvvetlerinin, terörle mücadele ortak askeri tatbikatı icra ettiği bildirildi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamada, 15 Eylül'de başlayan "Druzhba-VIII" adlı ortak tatbikatın yarın sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, Pakistan Genelkurmay Başkan Yardımcısının başkanlık ettiği açılış törenine, Rusya'dan da üst düzey askeri yetkililerin katıldığı ifade edildi.

Tatbikatta iki ülke askerlerinin insansız hava aracı (İHA) kullanımı, meskun mahal çatışması ve el yapımı patlayıcı düzeneklerine karşı mücadele gibi konularda ortak eğitimler gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, tatbikatın, terörle mücadele operasyonlarında kullanılan prosedür ve tekniklerin geliştirilmesini, karşılıklı tecrübe paylaşımını ve iki ülke arasında askeri işbirliğinin güçlendirilmesini hedeflediği vurgulandı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
