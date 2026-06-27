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Pakistan ve İngiltere dışişleri bakanları telefonda görüştü

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Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, telefon görüşmesinde bölgesel barış ve işbirliğini ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, telefon görüşmesi yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Bakan Dar'ın İngiliz mevkidaşı Cooper ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, Cooper'ın ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata giden süreçte bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönündeki çabaları dolayısıyla Pakistan'a takdirini yinelediği ifade edildi.

Bakan Dar'ın da taraflar arasında diyalog, diplomasi ve yapıcı işbirliğini teşvik etme konusunda Pakistan'ın kararlılığını yeniden teyit ettiği belirtilen açıklamada, iki tarafın da yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
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