Pakistan ve Çin, Orta Doğu'da barışı yeniden sağlamak için "5 maddelik ortak girişim" yayımladı

Pakistan, Çin ile birlikte, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Orta Doğu'da barış ve istikrarın yeniden sağlanması için "5 maddelik ortak girişim" yayımladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın bugün Çinli mevkidaşı Vang Yi ile başkent Pekin'deki görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşıma göre, görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alan taraflar, düşmanlıkların derhal sonlandırılması, savaşın yayılmasının önlenmesi için çaba gösterilmesi ve savaştan etkilenen bölgelere insani yardımların geçişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Diyalog ve diplomasinin, çatışmaları çözmenin tek yolu olduğunun altını çizen taraflar, bölgede barış ve istikrarın yeniden sağlanması için "5 maddelik ortak girişim" konusunda mutabık kaldı.

Söz konusu 5 madde, düşmanlıkların derhal sonlandırılması, en kısa sürede barış görüşmelerine başlanması, sivillerin korunması, seyrüsefer rotalarının güvenliğinin sağlanması ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın gözetilmesinden oluşuyor.

Taraflar, İran'ın ve diğer Körfez ülkelerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, sivillere ve kritik altyapıya yönelik saldırıların sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Hürmüz Boğazı'ndan sivil ve ticari gemilerin geçişine izin verilmesi çağrısında bulunan taraflar, BM Şartı ve uluslararası hukukta belirlenen ilkeler kapsamında kalıcı barışa yönelik bir anlaşmanın da desteklenmesini istedi.