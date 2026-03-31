Pakistan ve Çin, Orta Doğu'da barışı yeniden sağlamak için "5 maddelik ortak girişim" yayımladı

Pakistan ve Çin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlamak amacıyla 5 maddelik ortak bir girişim yayımladı. Girişimde düşmanlıkların sona erdirilmesi ve insani yardımların geçişine izin verilmesi gibi maddeler yer alıyor.

Pakistan, Çin ile birlikte, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Orta Doğu'da barış ve istikrarın yeniden sağlanması için "5 maddelik ortak girişim" yayımladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın bugün Çinli mevkidaşı Vang Yi ile başkent Pekin'deki görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşıma göre, görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alan taraflar, düşmanlıkların derhal sonlandırılması, savaşın yayılmasının önlenmesi için çaba gösterilmesi ve savaştan etkilenen bölgelere insani yardımların geçişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Diyalog ve diplomasinin, çatışmaları çözmenin tek yolu olduğunun altını çizen taraflar, bölgede barış ve istikrarın yeniden sağlanması için "5 maddelik ortak girişim" konusunda mutabık kaldı.

Söz konusu 5 madde, düşmanlıkların derhal sonlandırılması, en kısa sürede barış görüşmelerine başlanması, sivillerin korunması, seyrüsefer rotalarının güvenliğinin sağlanması ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın gözetilmesinden oluşuyor.

Taraflar, İran'ın ve diğer Körfez ülkelerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, sivillere ve kritik altyapıya yönelik saldırıların sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Hürmüz Boğazı'ndan sivil ve ticari gemilerin geçişine izin verilmesi çağrısında bulunan taraflar, BM Şartı ve uluslararası hukukta belirlenen ilkeler kapsamında kalıcı barışa yönelik bir anlaşmanın da desteklenmesini istedi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
Böyle takı töreni görülmedi! Dansı davetlileri mest etti

Herkes bu kızı konuşuyor! Böyle takı töreni görülmedi
Afrika değil Denizli! Mantar aramak için çıktığı ormanda karşılaştığı hayvana bakın

Afrika değil Denizli! Ormanda karşısına çıkan hayvana bakın
Hatice Aslan’dan Mahir Günşiray itirafı! 40 yıllık dostluk aşka dönüştü

Hatice Aslan itiraf etti! 40 yıllık dostluk aşka dönüştü
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal
Böyle takı töreni görülmedi! Dansı davetlileri mest etti

Herkes bu kızı konuşuyor! Böyle takı töreni görülmedi
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı