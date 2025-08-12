Pakistan Ordusu Belucistan'da 50 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

Pakistan ordusu, son dört günde ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Afganistan sınırına yakın bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 50 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, 9 Ağustos'ta Belucistan eyaletinin Zhob bölgesindeki operasyonda 14 militanın öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 8 Ağustos tarihinde de militanların Afganistan sınırı üzerinden ülkeye yasa dışı yollarla girme girişiminin engellendiği, bu kapsamda 33 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Dün gece Belucistan'ın Sambaza bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenledikleri operasyonda 3 militanın daha öldürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Güvenlik güçleri, ülkenin sınırlarını korumaya ve Pakistan'ın barış, istikrar ile kalkınmasını sabote etme girişimlerini engellemeye kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları öne çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.